        Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 10:14 Güncelleme:
        İddiaya göre, daha önce mera alanı nedeniyle tartışan Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup, sabah hayvan pazarında karşılaştı.

        Burada tartışmaya başlayan gruptakiler, daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri hayvan pazarı ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağı yönünde anons yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

