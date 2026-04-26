        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da inşa edilen spor tesisinin yüzde 75'i tamamlandı

        Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik iş birliğinde yapımına başlanan kapalı spor salonunun inşaatında yüzde 75 seviyesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 09:50 Güncelleme:
        İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde inşa edilen spor tesisi, 2 bin seyirci kapasiteli, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte çok amaçlı olarak tasarlandı.

        Kentte 11 yıl önce hizmete açılan Nur Tatar Spor Salonu'nun ardından Van'a kazandırılan en büyük ikinci tesis olan spor salonu, futsalın yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, tekvando, boks, güreş, karate ve kickboks gibi birçok branşa uygun şekilde inşa ediliyor.

        Spor salonuna giderek incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Türkmenoğlu, kısa sürede tamamlanması planlanan kapalı spor salonunun ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

        Spor salonunda birçok branşta faaliyetlerin yapılabileceğini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de en fazla genç nüfusa sahip şehirlerden biri olan ilimizde 16-26 yaş arasında yaklaşık 280 bin gencimiz var. Bu, birçok ilden daha fazla bir genç nüfusa sahip olduğumuz anlamına geliyor. Gençliğe ulaşabilmenin en önemli yollarından biri, onların hayatına dokunabilmektir. Bu doğrultuda, gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendirmek ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla altyapıyı güçlendiren tesisler kuruyoruz. Van'da 11 yıl önce hizmete açılan 5 bin kişilik Nur Tatar Spor Salonu'nun ardından kente kazandırılan en büyük ikinci büyük spor tesisini inşa ediyoruz. Bu tesisi sadece bir spor salonu olarak değerlendirmek doğru olmaz."

        Kapalı spor salonunun sosyal ve kültürel anlamda da kente önemli katkılar sunacağını ifade eden Türkmenoğlu, "Tesisin yaklaşık yüzde 75'i tamamlandı. 300 milyon liralık yatırım bütçesine sahip olan tesisimiz, bölgeye ciddi bir hareketlilik ve canlılık kazandıracak. Gençleri sportif alanlara yönlendirmek, onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlamak toplumsal görevlerimizden biridir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'nin dört bir yanında bu tür yatırımları hayata geçiriyor. Gençliğe verilen önem doğrultusunda bu yatırımların gerçekleşmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        - "Güzel bir spor merkezi inşa ediliyor"

        Mahalle muhtarı Arafat Maral ise iyi bir gelecek için gençlere yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Kapalı spor salonunun inşasıyla gençlerin daha sağlıklı bir ortamda kendilerini geliştirebileceğini vurgulayan Maral, "Gençlerimizin spora olan ilgilerinin artacağına inanıyorum. Bu sayede daha güçlü ve donanımlı bir gençlik yetişecek. Bölgemizin gelişmesi ve gençlerimizin daha iyi imkanlara kavuşması adına çok güzel bir spor merkezi inşa ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

