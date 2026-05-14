Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da işitme engelli öğrenciler sessizliği sanata dönüştürdü

        Van'da işitme engelli öğrenciler sessizliği sanata dönüştürdü

        ORHAN SAĞLAM - Van'da işitme engelli ortaokul öğrencileri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" kapsamında sahneledikleri "Mim Bir Gece Masalı" adlı oyunla izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da işitme engelli öğrenciler sessizliği sanata dönüştürdü

        ORHAN SAĞLAM - Van'da işitme engelli ortaokul öğrencileri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" kapsamında sahneledikleri "Mim Bir Gece Masalı" adlı oyunla izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

        Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, 3 aylık çalışmaları sonucunda 10 kişilik ekiple pandomim sanatçısı Mustafa Erdem'in yazdığı tiyatro oyununa hazırlandı.

        "23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" kapsamında Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatçı Erdem ile sahne alan işitme engelli öğrenciler, sessiz dünyalarını sanatla buluşturdu.

        Uzun süredir hazırlandıkları oyunu başarıyla sahneleyen, performanslarıyla göz dolduran öğrenciler, kostümleri ve işaret diliyle sergiledikleri uyum izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

        Sahnede profesyonelleri aratmayan performans sergileyen öğrenciler, özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gösterdiği başarıyı sahneye taşıyarak örnek oldu.

        - "Şenlikte böyle bir oyunun olması bizim için çok anlamlıydı"

        "23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" proje koordinatörü Edip Kamacı, şenlik kapsamında okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle tiyatro gösterilerine hazırlandıklarını söyledi.

        Şenlik öncesi öğretmenlere ve öğrencilere danışmanlık yaptıklarını ifade eden Kamacı, "Öğretmenler yönetmen oldu ve çocuklar birer oyuncu edasıyla çalıştılar. 3-4 ay boyunca provalar yaptık. Şenlik gününde ise hepsi birer yeni oyunla prömiyer yaptı." dedi.

        Öğrencilerin başarılı bir işe imza attığını belirten Kamacı, şunları kaydetti:

        "Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokuluyla, pandomim sanatçımız Mustafa Erdem çok güzel bir iş çıkardı. Uzun süre birlikte çalıştılar. 'Mim Bir Gece Masalı' adlı oyunu başarıyla sahnelediler. Bizim için muhteşem bir deneyimdi. Şenlikte böyle bir oyunun olması bizim için çok anlamlıydı."

        - "Öğrencilerim kendilerini bu yolla ifade etmekten çok mutlu oldular"

        Okuldaki tiyatro kulübünden sorumlu sosyal bilgiler öğretmeni Gülcan Doğan ise oyunun sahnelenmesine destek veren Van Devlet Tiyatrosu yöneticilerine teşekkür etti.

        Öğrencileriyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Doğan, "Sanatçı arkadaşlarımız okulumuza geldi. İşaret dili tercümanlığımda ekiple 3-4 ay boyunca çalıştık. Çok güzel bir oyunu izleyicilerimizle buluşturduk. Şu an çok mutluyuz. Gösterimiz çok güzel geçti. Seyircilerimiz çok eğlendi. Öğrencilerim kendilerini bu yolla ifade etmekten dolayı çok mutlu oldular. Oyunumu izleyen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Duygularını işaret diliyle ifade eden 6. sınıf öğrencisi Efecan Koç da öğretmeni sayesinde tiyatro ile tanıştığını belirtti.

        Güzel bir deneyim yaşadıklarını aktaran Koç, "Van Devlet Tiyatrosu yöneticileri 3 ay önce okulumuzu ziyaret etti. Daha sonra hocamızla çalışmalara başladık. Pandomim hocamızın bize çok katkısı oldu. Engelliler Haftası kapsamında tiyatro gösterimizi yaptık. Çok güzel geçti. Daha önce hiç tiyatro ve pandomim ile ilgili bilgim yoktu. Öğretmenimiz ve Mustafa hocamız sayesinde öğrendim." dedi.

        7. sınıf öğrencisi Gamze Burak da işaret diliyle yaptığı açıklamada mutlu bir gün yaşadıklarını kaydederek, "Bizlere bu eğitimi verdikleri için çok mutluyuz. Hocalarımız sayesinde tiyatro ve pandomimde çok iyi yerlere geldik. Öğrendiklerim ve sahnedeki oyunumla başka insanlara da ilham kaynağı oluyorum. Rüyalarımda bile tiyatro ve pandomim gösterileri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası

        Benzer Haberler

        Van'da binlerce inci kefali üreme göçünde tarihle buluştu
        Van'da binlerce inci kefali üreme göçünde tarihle buluştu
        Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
        Bitlis'te çarpışan iki tır yandı, sürücüleri öldü
        Bitlis'te çarpışan iki tır yandı, sürücüleri öldü
        Prof. Dr. Çelik: "Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalı...
        Prof. Dr. Çelik: "Obezite artık kozmetik bir sorun değil kronik bir hastalı...
        Van'da "Alzheimer Hastalığını Konuşuyoruz" paneli düzenlendi
        Van'da "Alzheimer Hastalığını Konuşuyoruz" paneli düzenlendi
        Doğaya renk katan "ağlayan gelinler" gece de ziyaret ediliyor
        Doğaya renk katan "ağlayan gelinler" gece de ziyaret ediliyor