Van'da işitme engelli öğrenciler sessizliği sanata dönüştürdü

ORHAN SAĞLAM - Van'da işitme engelli ortaokul öğrencileri, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" kapsamında sahneledikleri "Mim Bir Gece Masalı" adlı oyunla izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.



Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, 3 aylık çalışmaları sonucunda 10 kişilik ekiple pandomim sanatçısı Mustafa Erdem'in yazdığı tiyatro oyununa hazırlandı.



"23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" kapsamında Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatçı Erdem ile sahne alan işitme engelli öğrenciler, sessiz dünyalarını sanatla buluşturdu.



Uzun süredir hazırlandıkları oyunu başarıyla sahneleyen, performanslarıyla göz dolduran öğrenciler, kostümleri ve işaret diliyle sergiledikleri uyum izleyenlerden uzun süre alkış aldı.



Sahnede profesyonelleri aratmayan performans sergileyen öğrenciler, özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda gösterdiği başarıyı sahneye taşıyarak örnek oldu.



- "Şenlikte böyle bir oyunun olması bizim için çok anlamlıydı"



"23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" proje koordinatörü Edip Kamacı, şenlik kapsamında okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle tiyatro gösterilerine hazırlandıklarını söyledi.



Şenlik öncesi öğretmenlere ve öğrencilere danışmanlık yaptıklarını ifade eden Kamacı, "Öğretmenler yönetmen oldu ve çocuklar birer oyuncu edasıyla çalıştılar. 3-4 ay boyunca provalar yaptık. Şenlik gününde ise hepsi birer yeni oyunla prömiyer yaptı." dedi.



Öğrencilerin başarılı bir işe imza attığını belirten Kamacı, şunları kaydetti:



"Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokuluyla, pandomim sanatçımız Mustafa Erdem çok güzel bir iş çıkardı. Uzun süre birlikte çalıştılar. 'Mim Bir Gece Masalı' adlı oyunu başarıyla sahnelediler. Bizim için muhteşem bir deneyimdi. Şenlikte böyle bir oyunun olması bizim için çok anlamlıydı."



- "Öğrencilerim kendilerini bu yolla ifade etmekten çok mutlu oldular"



Okuldaki tiyatro kulübünden sorumlu sosyal bilgiler öğretmeni Gülcan Doğan ise oyunun sahnelenmesine destek veren Van Devlet Tiyatrosu yöneticilerine teşekkür etti.



Öğrencileriyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Doğan, "Sanatçı arkadaşlarımız okulumuza geldi. İşaret dili tercümanlığımda ekiple 3-4 ay boyunca çalıştık. Çok güzel bir oyunu izleyicilerimizle buluşturduk. Şu an çok mutluyuz. Gösterimiz çok güzel geçti. Seyircilerimiz çok eğlendi. Öğrencilerim kendilerini bu yolla ifade etmekten dolayı çok mutlu oldular. Oyunumu izleyen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.



Duygularını işaret diliyle ifade eden 6. sınıf öğrencisi Efecan Koç da öğretmeni sayesinde tiyatro ile tanıştığını belirtti.



Güzel bir deneyim yaşadıklarını aktaran Koç, "Van Devlet Tiyatrosu yöneticileri 3 ay önce okulumuzu ziyaret etti. Daha sonra hocamızla çalışmalara başladık. Pandomim hocamızın bize çok katkısı oldu. Engelliler Haftası kapsamında tiyatro gösterimizi yaptık. Çok güzel geçti. Daha önce hiç tiyatro ve pandomim ile ilgili bilgim yoktu. Öğretmenimiz ve Mustafa hocamız sayesinde öğrendim." dedi.



7. sınıf öğrencisi Gamze Burak da işaret diliyle yaptığı açıklamada mutlu bir gün yaşadıklarını kaydederek, "Bizlere bu eğitimi verdikleri için çok mutluyuz. Hocalarımız sayesinde tiyatro ve pandomimde çok iyi yerlere geldik. Öğrendiklerim ve sahnedeki oyunumla başka insanlara da ilham kaynağı oluyorum. Rüyalarımda bile tiyatro ve pandomim gösterileri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

