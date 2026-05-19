        Van'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Van'da İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ​​​​​​​Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, dövizler taşıyarak İsrail saldırılarını kınadı.

        Kalabalık adına basın açıklaması yapan Abdullah Tekin, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail'in korsan baskınına uğradığını söyledi.

        Uluslararası sularda yapılan baskınları kınadıklarını belirten Tekin, "Bu filo, sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret değildir. Bu filo 39 farklı ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur. Yapılan korsan müdahale, İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir." dedi.

        İsrail'in daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu saldırılar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır. İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz ile sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırı yok. Buradan işgalcilere sesleniyoruz, aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız, engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

