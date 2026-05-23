Van'da kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali suya geri bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1,5 ton canlı inci kefali suya geri bırakıldı.



Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Çaldıran Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anzaf Deresi'nde denetim yaptı.



Kontrollerde, dereye serili bırakılan 100 metre uzunluğundaki ağa takılmış halde 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.



Ağa el koyan ekipler, canlı inci kefallerini tekrar suya bıraktı.



İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılık yaptığı tespit edilen S.A'ya 16 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

