        Van'da kaçak inci kefali avlayan 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza verildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Havadan ve karadan denetimler yapan, akarsuların göle döküldüğü alanları kontrol altında tutan güvenlik güçleri, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

        Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Karahan Mahallesi yakınlarında 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Balıkları avladıkları tespit edilen 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza uygulayan ekipler, Van Gölü ve çevresindeki akarsularda denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

