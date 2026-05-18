Van'da kaçak inci kefali avlayan kişiye 16 bin 106 lira ceza uygulandı

        Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen kişiye 16 bin 106 lira idari para cezası verildi.

        Giriş: 18.05.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüttü.

        Bu sırada S.R.A. isimli kişinin Bendimahi Köprüsü altında fileli kepçe ile üreme döneminde olması nedeniyle avlanması yasak olan inci kefali avcılığı tespit edildi.

        Yapılan kontrolde çuvallar içerisinde 630 gram inci kefali, 2 fileli kepçe ve balıkçı tulumu ele geçirildi.

        Kaçak avcılık yapan S.R.A'ya 16 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

