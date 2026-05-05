Van'da kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 8 mahalle ve 22 mezranın yolu kapandı.



Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışma başlattı.



Kar ve tipi nedeniyle kapanan Başkale ilçesinin İran sınırındaki bazı mezra ve askeri üs bölgelerinin yolunda da çalışma yürütüldü.



Yer yer 2 metreyi aşan kar örtüsünün bulunduğu bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, tüm yolları açmak için çaba gösteriyor.

