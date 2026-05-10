Van'da kayalık alandan düşerek yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye kaldırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan ve bulunduğu yerde mahsur kalan çocuk, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan Mahallesi yakınlarındaki kayalık alanda düşen 14 yaşındaki Nur Said A'nın ayağı kırıldı. Bulunduğu yerde mahsur kalan çocuğun yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, 11 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.