        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da, midelerinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı

        Van'da, midelerinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı

        Van'da, kapsüller halindeki 3 kilo 374 gram uyuşturucuyu yutarak yurda soktukları tespit edilen 8 yabancı uyruklu hakkında adli işlem başlatıldı.

        Giriş: 18.05.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.


        Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen saha çalışmasında İran uyruklu kişilerin uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak midelerinde yurda soktukları tespit edildi.


        Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 407 paket halinde 3 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.


        Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Sürpriz aşk
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
