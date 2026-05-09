        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

        Giriş: 09.05.2026 - 00:40 Güncelleme:
        Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı.

        Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, AA muhabirine, torununun Kuran kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

        Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, "Hastanede çocuğa müdahale ediyorlar. Sağ bacağında, kalçasında ve birçok yerinde yara var. Belediye ya da hangi kurumsa lütfen önlem alsın. Bugün bizim çocuğumuza yarın başka çocuklara saldıracaklar. Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

