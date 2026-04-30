Van'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Van'ın Erciş ilçesinde hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Van-Bitlis kara yolunun kırsal Çelebibağı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NMU 576 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.



Alevleri fark eden sürücü, plastik ham madde yüklü aracı yol kenarına park ederek tırın kupa kısmını dorseden ayırdı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

