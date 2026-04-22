        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da turizm polisleri yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için sahada

        Van'da turizm polisleri yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için sahada

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan turizm polisleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin güvenle tatil yapmaları için çaba gösteriyor.

        Giriş: 22.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yıllarca Urartulara başkentlik yapan, birçok medeniyetten izler taşıyan Van, kaleleri, kiliseleri, tarihi mekanları, gölü ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

        Tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan kentte, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce 5 kişilik turizm polisi ekibi oluşturuldu.

        Kente gelen turistlerin güvenliğinin sağlanması için sahada aktif çalışma yürüten turizm polisleri, ziyaretçilerin konaklama ve seyahat konularında yaşadıkları sıkıntıların çözülmesine yardımcı oluyor.

        Aralarında İngilizce, Farsça ve Kürtçe bilenlerin yer aldığı ekip, diğer birimlerdeki meslektaşlarıyla koordineli olarak, ören yerleri, mesire alanları ve Van Gölü'nün sahil kıyılarında devriye gezerek turistlerin güvenliğini sağlıyor.

        İhtiyaç durumunda ziyaretçilere rehberlik de yapan polisler, bir araya geldikleri vatandaşları da dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendiriyor.

        - "7 gün 24 saat esasına göre hizmet yürütmekteyiz"

        Turizm polisi Sevilay Uludil, AA muhabirine, kente gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı olduklarını söyledi.

        Her yıl Van'a binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini belirten Uludil, "Urartu medeniyetine başkentlik yapmış, doğa ve kış turizmi bakımından önemli bir potansiyeli bulunan Van ilimizde turizmin gelişmesi, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve konaklamalarını sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet yürütmekteyiz." dedi.

        Van'ın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Uludil, şunları kaydetti:

        "Turistlere yönelik hizmet anlayışının gelişmesi ve halihazırda oluşturulan güven ortamının devamlılığı halinde turist sayısının çok daha fazla artacağı inancındayız. Başlıca görevimiz, turistlerin topluca gezdikleri veya bulundukları yerlerde can ve mal güvenliklerini sağlamak. Diğer birimlerimizle koordineli çalışma yürütüyoruz. Amacımız, lisan bilen personellerimiz vasıtasıyla güvenliğe ilişkin konularda rehberlik ve tercümanlık hizmetleri sunmak. Turistlerin diğer polis birimleriyle olan ilişkilerine yardımcı olmak ve ayrıca turistlerin konaklama ve barınma ile ilgili sorunlarına yardımcı olmaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

