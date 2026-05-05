Van'da yağışlarla canlanan sulak alanlar göçmen kuşlarla renklendi

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde önceki yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan ya da seviyesi düşen su kaynakları, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde yeniden göçmen kuşların yaşam alanı oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Yağış miktarı bakımından son yılların en verimli dönemlerinden birinin yaşandığı Van'da, karların erimesi ve yağmurlarla sulak alanlar canlandı.

        Bugünlerde daha coşkulu akmaya başlayan dereler ve canlanan sazlıklar farklı türlerden çok sayıda kuşa ev sahipliği yapmaya başladı.

        Bölgede konaklayan kaşıkçı kuşu, gri balıkçıl, ak balıkçıl, gece balıkçılı, kız kuşu, uzun bacak ile çok sayıda yabani ördek türü görüntülendi.

        Van Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri de bölgedeki doğal dönüşümü kayıt altına almak için sahada çalışma yaptı.

        Van Gölü kıyısına ve yeniden akmaya başlayan dere yataklarına giden dernek üyeleri, göçmen kuşları ile ördekleri görüntülemeye çalıştı.

        - "Bölgede devam eden yağış bolluğu kuraklığın izini büyük oranda silmeye katkı sağlamıştır"

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, sulak alanların biyoçeşitliliğin yüksek olduğu habitatlar arasında yer aldığını söyledi.

        Bu nedenle her ülkenin kendi sulak alanlarını kanunlarla korumaya çalıştığını belirten Adızel, yağış rejimindeki değişikliklerin sulak alanları ve barındırdığı canlıları doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

        Son yıllarda yaşanan kuraklığın birçok sulak alanın kısmen veya tamamen kurumasına neden olduğunu hatırlatan Adızel, şunları kaydetti:

        "Van Gölü Havzası'nda da başta Akgöl'ün tamamen kuruması olmak üzere birçok alan olumsuz etkilenmişti. Sulak alanların sınırları daralmış ve habitat karakterleri ciddi zayıflamalar yaşamıştı. Bölgede devam eden yağış bolluğu kuraklığın izini büyük oranda silmeye katkı sağlamıştır. Geçmiş yıllarda kuruyan sulak alanlar yeniden canlanmış ve akmayan dereler akmaya başlamıştır. Geriye çekilen kıyı çizgisi eski haline yaklaşmış ve çevresindeki ıslak çayırlar yeniden kuşlara ve diğer canlılara kucak açmıştır. Sulak alanların çevresinde taban suyu yükselerek verimliliği artırmıştır. Derelerin taşıdığı besin bolluğu havzadaki kuş popülasyonlarının olumlu etkilenmesine neden olmuştur. Havzada yasalarla korunan kesimlerde özellikle su kuşlarının artışı dikkat çekmektedir. Yaşanan bu olumlu gelişmeler 'su hayattır' sözünü tekrar etmemize neden olmuştur."

        - "Kuşları fotoğraflarla kayıt altına almaya çalışıyoruz"

        İlçede öğretmenlik yapan dernek üyelerinden Kübranur Kaya Yılmaz ise göçmen kuşları kayıt altına almak için fotoğraf çekimi yaptıklarını belirtti.

        Artan yağışlarla sulak alanların canlandığını, buna bağlı olarak farklı kuş türlerini görme imkanı bulduklarını anlatan Yılmaz, "Bölgede az görülen gri balıkçıl, ak balıkçıl, kaşıkçı kuşu, uzun bacak, kız kuşu gibi türler bizi heyecanlandırıyor. Onları fotoğraflarla kayıt altına almaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Baharı coşkuyla karşıladık. Erciş'te doğanın canlanması bizleri çok mutlu etti. Çok güzel fotoğraflarla bu anlara tanıklık ediyoruz. Doğa da bize eşsiz bir sanat sunuyor." dedi.

        Dernek üyesi Mehmet Akif Çelebi de bu yıl bölgede yağışların bolluğuyla kuruyan bazı derelerin yeniden akmaya başladığını dile getirdi.

        Bu duruma çok sevindiklerini ifade eden Çelebi, "Derelerin akmasıyla bölgemize birçok göçmen kuş türü yeniden göç etti. Bu kuşları görüntüleme imkanı bulduk. Doğal yaşamın yeniden canlanması hem bizi hem de doğa severleri heyecanlandırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

