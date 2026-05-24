Van'da yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı. Parmakkapı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan besici S.G'nin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan besici, sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

