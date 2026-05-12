Van'da yürüyüş etkinliğine katılan 300 kişi kan bağışında bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılan 300 kişi Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.



Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Şubesince Erciş Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen yürüyüş ilgi gördü.



Yürüyüşün ardından Türk Kızılay Kan Bağış Tırı'na giden 300 gönüllü, kan bağışında bulundu.



Kaymakam Murat Karaloğlu, ilçedeki bazı paydaş kurumların ve Kızılay gönüllülerinin desteğiyle yürüyüş düzenlediklerini söyledi.



"Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında 5 kilometre yürüdüklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 5 kilometrelik bir parkuru tamamladık. Yürüyüş sonrası şartları uyanlar sağlık için Kızılaya kan bağışında bulundu. Organizasyonun hazırlanmasında ve farkındalığın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Genci, yaşlısı bu harekete destek vermesi gerekiyor. Farkındalık oluşturmak için bu etkinliğe katıldık. 'Sağlık için hareket et, sağlık için kan ver.' diyoruz."



İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zeliha Betül ise "Paydaş kurumumuz Kızılay ile güzel bir etkinlik düzenledik. Yürüyüş sonunda hep birlikte kan veriyoruz. Kan vermeye uygun tüm kişilere sesleniyorum: Kan verelim, kana ihtiyacı olan insanlara can olalım. Düzenli yürüyüş ve fiziksel aktivite hem beden hem de ruh sağlığımız açısından bizi en kolay ve en etkili şekilde koruyan yöntemlerdir. Her gün en az bir saat yürüyüş, fiziksel aktivite yapmaya dikkat etmemiz gerekir." dedi.

