Veteriner adayları hayvan hastanesindeki uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, fakülte bünyesindeki hayvan hastanesinde verilen uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor.



1982'de kurulan ve 1983'ten itibaren öğrenci almaya başlayan fakülte, Türkiye'de açılan altıncı veteriner fakültesi olma özelliğini taşıyor. Kuruluşundan bu yana akademik yapısını sürekli geliştiren fakültede 34 profesör, 12 doçent ve 15 doktor öğretim üyesi görev yapıyor.



Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı Van ve çevre illere hizmet sunulan fakülte bünyesindeki hayvan hastanesi de öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli rol oynuyor.



Fakültede teorik eğitim alan öğrenciler, hayvan hastanesinde aldığı uygulamalı eğitimlerle de en iyi şekilde mesleğe hazırlanıyor.



564 öğrencinin uygulamalı eğitim alma imkanı bulduğu hastanenin dahiliye, doğum, cerrahi ve suni tohumlama bölümlerinde, başta büyük ve küçükbaş olmak üzere tavuk, kedi, köpek ve yaban hayvanlarının tedavi ve cerrahi işlemleri yapılıyor.



- "Öğrencilerimiz yoğun şekilde uygulamalı eğitim almaktadır"



Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mecit Yörük, AA muhabirine, köklü bir geçmişe sahip fakültelerinden bugüne kadar 2 bin 826 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.



Kamu ve özel sektörde çalışan mezunlardan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Yörük, şunları kaydetti:



"Fakültemiz yeni bir yapılanma sürecine girdi. Rektörümüzün desteğiyle yeni hayvan hastanemiz tamamlandı. Teslim alma sürecindeyiz. Hastanemiz devreye alındıktan sonra acil, gezici poliklinik ve diğer birimlerle hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Bölgemizde küçük ve büyükbaş hayvancılık oldukça yoğun yapılıyor. Bunun yanında son yıllarda kedi ve köpek gibi evcil hayvan sayısı artmakta. Bu nedenle hayvan sağlığı hizmetlerine olan ihtiyaç giderek büyüyor. Fakültemiz Türkiye'de altıncı sırada kurulan veteriner fakültesidir. 34 profesör, 12 doçent ve 15 doktor öğretim üyesiyle güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Eğitim açısından hiçbir eksiğimiz yok."



Hastanede günlük belirli sayıda hayvanın tedavisinin yapıldığını ifade eden Yörük, "Hasta hayvanların cerrahi anabilim dalında operasyonları yapılıyor, dahiliye ve doğum kliniğinde tedavi süreçleri yürütülüyor. Gıda bölümümüzde öğrencilerimiz, yaptığımız protokoller kapsamında özel ve resmi kurumlarda staj yaparak uygulama imkanı buluyor. Zootekni ve hayvan besleme anabilim dalı ise hayvan yetiştiriciliği, beslenme ve beslenme hastalıkları konusunda hem öğrencilere hem de yetiştiricilere önemli katkılar sağlıyor. Öğrencilerimiz yalnızca teorik eğitim almakla kalmayıp yoğun şekilde uygulamalı eğitim de almaktadır. Birçok fakültede bulunmayan bu imkan, bizim en önemli avantajlarımızdan biridir." diye konuştu.



- "Yılda 2 binden fazla hasta hayvanın tedavisi yapılıyor"



Van YYÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Lokman Aslan ise fakültelerinin 40 yılı aşkın süredir Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvancılığa katkı sunduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin altıncı veteriner fakültesi olma özelliğine sahip olduklarını aktaran Aslan, fakültelerinin köklü bir eğitim geleneğine ve güçlü bir akademik yapıya sahip olduğunu anlattı.



Hayvan hastanesinin cerrahi, dahiliye, doğum ve suni tohumlama olmak üzere dört bölümden oluştuğunu kaydeden Aslan, şöyle devam etti:



"Yılda 2 binden fazla hasta hayvanın tedavisini yaptığımızı hastanemizde hem operasyon hem klinik hem de danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Günümüzde yalnızca koyun ve keçi gibi çiftlik hayvanları değil, yaban hayvanları, egzotik türler ve evcil hayvanların da tedavilerini yapıyoruz. Her geçen gün 'daha iyi hizmet' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, hayvan sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırılmayı hedefliyoruz. Fakültemize gelen öğrenciler donanımlı şekilde yetişiyor. Klinik açıdan Türkiye'de tercih edilen öğrenciler arasında yer alıyorlar. Mezunlarımız hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde görev aldıklarında önemli bir avantajla iş hayatına başlıyor. 'Van YYÜ Veteriner Fakültesi mezunuyum' ifadesi, meslek hayatında önemli bir karşılık bulmakta. Mezunlarımız ülkenin dört bir yanında görev yapıyor."



- "Hem teorik dersler alıyoruz hem de uygulamalı eğitimlere katılıyoruz"



İstanbul'dan gelen 4. sınıf öğrencisi Gülbahar Erik, Van YYÜ'nün akademik kadrosu ve hayvan hastanesiyle diğer üniversitelerden ayrıştığını belirtti.



Bu nedenle fakülteyi tercih ettiğini söyleyen Erik, "Hem teorik dersler alıyoruz hem de uygulamalı eğitimlere katılıyoruz. Bu açıdan oldukça faydalı oluyor. Bölgemizde büyük ve küçükbaş hayvancılık yoğun yapılıyor. Bunun yanında atlar, polis köpekleri ve hocalarımızın getirdiği evcil hayvanlar da klinik eğitimde yer alıyor. Bu nedenle klinik günlerinde oldukça yoğun bir çalışma ortamımız oluyor. Genellikle buzağılar geliyor, ishal ve benzeri hastalıklar görüyoruz." diye konuştu.



Son sınıf öğrencisi Muratcan Yakış da "İyi bir eğitim alıyoruz. Hayvan çeşitliliği yüksek olduğu için çok sayıda vakayla karşılaşıyoruz. Bu da mesleki gelişimimize büyük katkı sağlıyor. Yetiştiriciler hasta hayvanlarını fakültemize getiriyor. Muayenelerini yapıyoruz. Hayvan sahiplerini bilgilendiriyor, bakım ve beslenme konusunda yapılması gerekenleri anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Bu tür hastaneler bölgemiz için çok faydalı"



Ayağı kırılan buzağısını hayvan hastanesine getiren besici Abdulmecit Baran, "Erciş ilçesinde hayvancılık yapıyorum. Buzağımı hastaneye getirdim. Doğum sırasında ayağı kırılmış. Veteriner hekimler ilgileniyor. Allah razı olsun. Memnunuz. Buzağıya serum verdiler, gerekli müdahaleleri yaptılar. Bu tür hastaneler bölgemiz için çok faydalı. Hayvanlarımızın tedavi edilmesi hem yetiştiriciler için büyük kolaylık sağlıyor hem de kayıpların önüne geçiyor." dedi.

