Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Van'ın Edremit ilçesinde karların erimesi ve yağışların etkisiyle debisi yükselen dereden akan su, Van Gölü'nün bir kısmında renk değişikliğine neden oldu.



Hidroelektrik santralinin olduğu bölgeden Van Gölü'ne akan derenin debisi, son günlerde etkili olan yağışlar ve karların erimeye başlamasıyla yükseldi.



Çamurla akan tatlı suyun göle döküldüğü noktada oluşturduğu renk tabakası ilginç görüntü oluşturdu.



Akıntıyla birlikte bir kısmı kahverengiye dönüşen göl, dronla görüntülendi.

