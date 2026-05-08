Bakan Yumaklı, Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin açılışında konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 15'inci sıraya yükselmiş durumda. Mevcut başarıları kafi gören bir ülke değiliz. Önümüze yeni ve daha büyük hedefler koyuyoruz." dedi.



Yumaklı, Yalova'da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin açılış töreninde, Akdeniz'de ilk olan merkezin üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin aslında balıkçılıkta ne aşamaya geldiğini gösteren önemli namzetlerden biri olduğunu söyledi.



Dünyadaki hem iklim değişikliği hem de konjonktürel konuların gıda arz güvenliği açısından büyük riskler getirdiğini belirten Yumaklı, "Bütün ülkeler gibi bizler de artık, bunu bir stratejik konu olarak ele alıyoruz. Bu, sadece bugünün konusu değil ama bundan sonra dünyadaki bütün ülkelerin birinci konusu, en önemli gündem maddesi olacaktır." diye konuştu.



Bakan Yumaklı, son 23 yılda özellikle su ürünlerinde önemli değişimlere imza atıldığını aktararak, şunları kaydetti:



"23 yıldan bugüne kadar 600 bin tondu üretimimiz, bugün 1 milyon tonu aşmış durumda. Özellikle yetiştiricilik üretimimiz, aynı dönemde 625 bin tonun üzerine çıkarak 10 kattan daha fazla büyümüş durumda. Bu rakamlar istatistik gibi dursa da aslında nereden nereye gelindiğini ve çok önemli bir potansiyelin kullanıldığını gösteriyor. Kullanma ve koruma dengesini gözeterek, hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim hem de su ürünleri üretiminde potansiyelimizi sonuna kadar kullanma arzusunda ve kararlılığındayız. Türk somonu, levrek ve çipura gibi ürünlerimiz artık Avrupa'dan Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada sofralarda yer almakta. Bugün su ürünleri yetiştiriciliği konusunda ülkemiz, Avrupa'nın lider ülkelerinden biridir."



- "Büyük, güçlü ve stratejik bir balıkçılık ülkesiyiz"



Yumaklı, su ürünleri sektöründe ortaya koyulan başarının uluslararası kuruluşlar tarafından da teyit edildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'i kapsayan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) bölgesinde, deniz balıkçı filosunun yüzde 17,4'üne sahip. Deniz avcılığında ise payı yüzde 31,4. Deniz yetiştiriciliğinde ise yüzde 43'lük payla birinci sırada. Bu tablo, gerçekten ülkemizin ne kadar büyük, güçlü ve stratejik bir balıkçılık ülkesi olduğunun da en somut göstergesi. Ülkemiz, Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu nezdinde de etkin bir temsil gösterdi. Mavi yüzgeçli orkinos kotamız, yaklaşık yüzde 20 artırılarak 3 bin 95 tona yükseldi."



Türkiye'nin Uluslararası Balinacılık Komisyonu'na tam üye olduğu, Hint Okyanusu Ton Balıkları Komisyonu'na gözlemci üye olarak kabul edildiği bilgisini veren Yumaklı, bu gelişmeler sayesinde Türk balıkçılığının Atlantik'ten Hint Okyanusu'na, dünyanın dört bir yanında varlık gösterdiğini ifade etti.



Bakan Yumaklı, "Attığımız bu güçlü adımların sonucunda Türkiye, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 15'inci sıraya yükselmiş durumda. Mevcut başarıları kafi gören bir ülke değiliz. Önümüze yeni ve daha büyük hedefler koyuyoruz. İnşallah 2028 yılında 750 bin tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam üretimi 1 milyon 200 bin tona çıkarmayı, su ürünleri ihracatımızda ise, ki 2 milyar doları bulmuştu, 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.



- "2025 yılında 207 bin denetim yapıldı"



Koruma-kullanma dengesinin özellikle sucul biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli ve kritik olduğuna dikkati çeken Yumaklı, denizleri gelecek nesillerin de emaneti olarak gördüklerini, bu nedenle üretirken koruyup avlanırken sürdürülebilirliği esas aldıklarını vurguladı.



Denetim faaliyetlerine değinen Yumaklı, şöyle konuştu:



"2025 yılında 207 bin denetim yapıldı. Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında, 550 bin ton ürüne el konuldu. Mevzuata aykırı faaliyet gösterenlere idari para cezaları kesildi. 84 uygunsuz avcılık yapan gemiye, 2 binden fazla yasa dışı av aracına el konuldu. Denizlerimizin hakkını koruma anlamında hiçbir ihmale, kaçak avcılığa ve hiçbir sorumsuzluğa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Kurallara uymayanların gözünün yaşına bakmayacağız."



Merkezin sadece Türkiye değil, tüm deniz ekosisteminin korunmasında, sahadaki denetim birimlerinin koordinasyonunda önemli bir görev üstlendiğini anlatan Yumaklı, merkeze bağlı olarak çalışacak Kuzey Ege Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Biriminin de Çanakkale'de kurulacağını, aynı şekilde Güney Ege'de de benzer bir yapılanmayı hayata geçireceklerini söyledi.



Yumaklı, yakın zamanda 7 kontrol gemisini envantere katacaklarını ve 12 metre üzerindeki balıkçı gemilerinde kullanılan balıkçı gemisi izleme sistemi cihazlarını yenilemeye başladıklarını belirterek, kurulacak Sucul Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise sucul canlıların çeşitli nedenlerle yaralandıklarında tedavilerinin sağlanacağını ve rehabilite edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılacağını aktardı.



Bakan Yumaklı, "İnanıyorum ki attığımız bu adımlar sayesinde Türkiye, su ürünlerinde sadece üretim gücüyle değil, denizlerini koruyan, sürdürülebilirliği önceleyen ve ekosistem yönetiminde örnek gösterilen lider ülkelerden biri olacak." ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Genel Sekreteri Dr. Miguel Bernal, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün de katılımcılara hitap ettiği törende, Bakan Yumaklı, beraberindekilerle merkezi gezdi.



Daha sonra Bakan Yumaklı, denize "deniz patlıcanı" salımı yaptı, ardından balıkçı gemisine Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) takıldı.



Törene, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Göncüoğlu ve AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.



Yumaklı, açılış töreni öncesinde AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.

