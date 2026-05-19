Çınarcık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.





Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.





Programda konuşan Çınarcık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gözde Gençtürk, 19 Mayıs'ın Türk gençliği için taşıdığı anlam ve öneme vurgu yaptı.



Şiir dinletileri, halk oyunları, modern dans performansları, jimnastik gösterileri ve çeşitli sportif etkinliklerin yapıldığı tören, vatandaşlardan ilgi gördü.





Törene, Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



