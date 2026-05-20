Çınarcık'ta futbol turnuvası düzenlendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Çınarcık Belediyespor sahasında gerçekleştirilen organizasyona 2017 doğumlu sporculardan oluşan takımlar katıldı.
Turnuvada Çınarcık Belediyespor'un yanı sıra Çiftlikköy Belediyespor, Esnafspor, Kadıköyspor, Kartalspor, Kirazlıspor, Yalova Gücü ve Yalovaspor mücadele etti.
Genç futbolcular hem yeteneklerini sergiledi hem de sporun birleştirici ruhunu sahaya yansıttı.
Birbirinden çekişmeli maçların ardından turnuvada Yalovaspor birinci, Çınarcık Belediyespor ikinci, Yalova Gücü ise üçüncü oldu.
Organizasyon sonunda dereceye giren kulüplere kupaları Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul tarafından takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.