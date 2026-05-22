İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliği başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler akıcı yoğunluk oluşturdu.



Bugün mesai saati bitimiyle 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler, İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket etmeye başladı.



İstanbul'dan güneye gitmek üzere İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilciler akıcı yoğunluk oluşturdu.



Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde oluşan akıcı yoğunluğa karşı görevliler 20 gişeden 13’ünü İstanbul'dan gelen araçlara ayırdı.



Ayrıca otoyol ve köprü çıkışında güvenlik önlemlerini artıran Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de yaptığı denetimlerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.



Arife gününe kadar araç yoğunluğunun devam etmesinin beklendiği otoyol üzerinde önlemlerini artıran Otoyol AŞ, yol boyunca olabilecek kaza veya arıza gibi olumsuzluklara müdahale için de araçlı devriye ekibi sayısını artırdı.



Öte yandan İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da yaşanan akıcı yoğunluğun arife gününe kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.



Yine kara yolu üzerinde bulunan noktalarda görevli polis ve jandarma trafik ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

