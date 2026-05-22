Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliği başladı

        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliği başladı

        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler akıcı yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 21:18 Güncelleme:
        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili hareketliliği başladı

        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili için güneye geçmek isteyenler akıcı yoğunluk oluşturdu.

        Bugün mesai saati bitimiyle 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler, İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket etmeye başladı.

        İstanbul'dan güneye gitmek üzere İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilciler akıcı yoğunluk oluşturdu.

        Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde oluşan akıcı yoğunluğa karşı görevliler 20 gişeden 13’ünü İstanbul'dan gelen araçlara ayırdı.

        Ayrıca otoyol ve köprü çıkışında güvenlik önlemlerini artıran Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri de yaptığı denetimlerde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Arife gününe kadar araç yoğunluğunun devam etmesinin beklendiği otoyol üzerinde önlemlerini artıran Otoyol AŞ, yol boyunca olabilecek kaza veya arıza gibi olumsuzluklara müdahale için de araçlı devriye ekibi sayısını artırdı.

        Öte yandan İzmit-Yalova ve Yalova-Bursa kara yollarında da yaşanan akıcı yoğunluğun arife gününe kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

        Yine kara yolu üzerinde bulunan noktalarda görevli polis ve jandarma trafik ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Yalova Teknopark sanayinin kalbinde teknoloji ve ar-ge üssü olacak
        Yalova Teknopark sanayinin kalbinde teknoloji ve ar-ge üssü olacak
        Esenköy'de öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret
        Esenköy'de öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret
        Yalova'da çöken odunluğun altında kalan kişi kurtarıldı
        Yalova'da çöken odunluğun altında kalan kişi kurtarıldı
        Yalova'da çöken odunlukta mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
        Yalova'da çöken odunlukta mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
        Çınarcık'ta futbol turnuvası düzenlendi
        Çınarcık'ta futbol turnuvası düzenlendi
        Çınarcık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Çınarcık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı