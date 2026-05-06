Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye finalleri Yalova'da yapılacak

Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye finalleri, Yalova'da gerçekleştirilecek.





Türkiye Curling Federasyonu İl Temsilcisi Erkut Ferhatoğlu, finallerin 90. Yıl Spor Salonu'nda 8-10 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.



Curling branşında Yalova'nın ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Ferhatoğlu, şöyle devam etti:





"Ülkemizin dört bir yanından gelen en yetenekli genç sporcuları Yalova'da ağırlayacağız. Floor curling, ilimizde her geçen gün daha çok sevilen ve ilgi gören bir branş haline geldi. Bu büyük organizasyonun Yalova'da yapılması hem şehrimizin tanıtımı hem de sporcularımızın motivasyonu için çok kıymetli. 3 gün sürecek olan bu heyecan dolu müsabakalara tüm sporseverleri ve halkımızı davet ediyoruz."



