        Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

        Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

        Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 00:13 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonunun şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

        Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Yalova'da meydan ve caddelerde toplanan taraftarlar, havai fişekler ve meşaleler altında kutlama yaptı.

        Polis ekiplerinin bazı caddeleri araç trafiğine kapattığı kutlamalarda, ellerinde bayraklarla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar şehir turu yaptı.

        Geç saatlere kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahüratlar yaptı.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.

        Takımlarının şampiyonluğunu büyük sevinçle kutlayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı.

        - Kütahya

        Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndan meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla yürüyerek Zafer Meydanı'na gelen taraftarlar, burada bir süre kutlama yaptı.

        Yüzlerce taraftar marşlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşarken, bir vatandaşın kutlamaya atla katılması dikkati çekti. Mehmet Can isimli vatandaş, şampiyonluk kutlamalarında farklılık olsun diye atıyla geldiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yalova'da başladı
        Yalova'da Geofit bahçesinde inceleme yapan Bakan Yumaklı: Yılda 2 milyar ad...
        Bakan Yumaklı'dan Türkiye Geofit Bahçesi'nde inceleme: "Kesme çiçek özellik...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yalova'daki geofit bahçesinde incelemelerde...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin...
        Bakan Yumaklı: "Tarımın sadece çiftçinin bir faaliyeti değil ülkelerin de b...
