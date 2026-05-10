Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonunun şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.



Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Yalova'da meydan ve caddelerde toplanan taraftarlar, havai fişekler ve meşaleler altında kutlama yaptı.



Polis ekiplerinin bazı caddeleri araç trafiğine kapattığı kutlamalarda, ellerinde bayraklarla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar şehir turu yaptı.



Geç saatlere kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahüratlar yaptı.



- Balıkesir



Balıkesir'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.



Takımlarının şampiyonluğunu büyük sevinçle kutlayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı.



- Kütahya



Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndan meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla yürüyerek Zafer Meydanı'na gelen taraftarlar, burada bir süre kutlama yaptı.



Yüzlerce taraftar marşlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşarken, bir vatandaşın kutlamaya atla katılması dikkati çekti. Mehmet Can isimli vatandaş, şampiyonluk kutlamalarında farklılık olsun diye atıyla geldiğini söyledi.

