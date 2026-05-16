Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 92 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polisin 92 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 13 bin 930 sentetik uyuşturucu hap, 209,29 gram uyuşturucu, 2 tüfek, 3 av tüfeği kartuşu, tabanca, 2 şarjör, 44 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Zanlılardan 55'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 37 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.