        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da 105 yıl önce katledilen 830 kişi anıldı

        Yalova'da 105 yıl önce katledilen 830 kişi anıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Yalova'da 105 yıl önce katledilen 830 kişi anıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi, törenle anıldı.

        Anma programı kapsamında protokol ve köy halkı, Kocadere İlkokulu önünden başlayarak Kocadere Şehitliği'ne yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, şehitler için dua etti.

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 105 yıl önce Kocadere'de kaybedilen canları rahmetle yad etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        İtilaf Devletleri'nin, kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik noktaları işgal etmelerine imkan tanıyan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine dayanarak, Yalova ve çevresini 15 Eylül 1920'de işgal ettiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

        "Devamında yine aynı madde gerekçe gösterilerek, Yalova'nın batısında bulunan Kocadere de dahil tüm köylerdeki silahlar toplatılmıştır. İtilaf Devletleri bununla da yetinmemiş. 24 Nisan 1921 günü 300 kişiden oluşan Yunan birliği Kocadere'ye baskın düzenleyerek sistematik bir katliam başlatmıştır. Bu vahşet, 29 Nisan'da maalesef en acı noktasına ulaşmıştır. Silahlarını teslim eden masum insanların, köyün tüm ahalisinin toplandığı Bekir Çavuş'un evi ateşe verilmiş, kaçmaya çalışanlar ise kurşunlanmıştır. Bu insanlık dışı saldırı sonucunda 830 vatandaşımız şehit edilmiş, tarihe kara bir leke olarak geçen büyük bir katliam yaşanmıştır."

        Usta, Kocadere'de o gün yalnızca bir köyün değil, insanlık vicdanının da ateşe verildiğini dile getirerek, "Yaşanan bu katliam, sadece Kocadere'nin değil, aziz milletimizin yüreğine kazınmış derin bir acıdır. Aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ne büyük bedeller ödediğinin ibret vesikalarından biridir. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve köy meydanındaki mehter konseriyle son bulan programda, katılımcılara etli pilav ikramında bulunuldu.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"

        Yalova'da Kocadere şehitleri anıldı
        Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off
        Yalova'da Cevriye teyze can dostu ile duygulandıran buluşma
        Yalova'da köprülü kavşakta çalışma nedeniyle trafik yoğunluğu
        Yalova OSB'den TEKNOFEST yolunda gençlere güçlü destek
        Kucağındaki bebeğiyle birlikte darbedilen baba: Odunla vurdu, kızım çırpını...