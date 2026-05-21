Yalova'da çöken odunluğun altında kalan kişi kurtarıldı
Yalova'da çöken odunluğun altında kalan bir kişi, kurtarıldı.
Yalova'da çöken odunluğun altında kalan bir kişi, kurtarıldı.
Merkeze bağlı Sugören köyünde bir eve ait odunluk henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Bu sırada ev sahibi Kubilay Taşçı (28), enkazın altında kaldı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyal enkazdan çıkartılan Taşçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.