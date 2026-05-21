Yalova'da çöken odunluğun altında kalan kişi kurtarıldı

Yalova'da çöken odunluğun altında kalan bir kişi, kurtarıldı.



Merkeze bağlı Sugören köyünde bir eve ait odunluk henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



Bu sırada ev sahibi Kubilay Taşçı (28), enkazın altında kaldı.



Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyal enkazdan çıkartılan Taşçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

