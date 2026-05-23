Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Yalova'da 4, Ankara'da bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.