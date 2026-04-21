        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        Giriş: 21.04.2026 - 10:23 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen C.A, Ö.C, F.A, B.İ, T.K. ve S.H'yi Yalova merkez ve Termal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 5 SIM kart, av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, havalı tüfek, kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca şarjörü, 3 tüfek dürbünü, holografik nişan aleti, 6 kasatura, 21 av tüfeği fişeği ve 14 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan Ö.C. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, B.İ, F.A, T.K. ve C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yabancı uyruklu S.H. sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Arazi satışında sert düşüş
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!

