        Yalova'da gemide yüksekten düşerek yaralanan personel tahliye edildi

        Yalova'da gemide yüksekten düşerek yaralanan personel tahliye edildi

        Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında kuru yük gemisinde yüksekten düşen personel, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Tele Sağlık Merkezi tarafından, Yalova'nın Esenköy beldesi açıklarında bulunan Barbados bayraklı kuru yük gemisi "DSM Everton"da usta gemici olarak görev yapan Suriye uyruklu I.A'nın yüksekten düşerek yaralandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

        İhbar üzerine görevlendirilen TCSG-17 botu, Yalova UMKE ekipleriyle geminin bulunduğu bölgeye hareket etti. Ekipler, yaralıyı güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alarak, Yalova Setur Marina'ya getirdi.

        Bilinci açık olduğu öğrenilen yaralı, hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kalça ve belinde kırıklar bulunduğu belirlenen personelin ameliyata alındığı öğrenildi.

        Yalova Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili adli tahkikatın TCSG-17 Komutanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

