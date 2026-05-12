        Yalova'da komşusunu tabancayla öldüren kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Kocadere köyünde komşu oldukları öğrenilen İlhan D. (65) ile Özcan Özdiler (60) arasında kahvehanede henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan İlhan D, evine girmek isteyen komşusu Özdiler'e tabancayla ateş açtı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdiler'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Zanlının ise kendisini yakalamak için bölgeye gelen jandarma ekiplerini fark edince aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

        Özdiler ile İlhan D'nin cenazeleri, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

