Yalova'da lunapark işletmecisine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Yalova'da lunapark işletmecisinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının kent merkezinde lunapark işleten Ali Altınbaş'a (46) yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.



Saldırıyla ilgisi olduğu ileri sürülen suça sürüklenen çocuk M.E. İstanbul'da, H.K, N.A, İ.A, A.A. ve G.E. ise Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, H.K, N.A, G.E. ve İ.A. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen suça sürüklenen çocuk A.M'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, azmettirdiği iddia edilen ve yurt dışında bulunan Altınbaş'ın ağabeyi M. Altınbaş için yakalama kararı çıkarıldı.



Yalova merkezdeki lunaparkı işleten Ali Altınbaş, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu arkasında çöp konteynerleriyle kapatılan yolu açmak için aracından indiği sırada kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

