Yalova'da yetenek yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı
Yeşilay Yalova Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Yeşilay Yalova Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Yarışmada, edebi eser kategorisi ilkokullarda Armutlu 15 Temmuz İstiklal İlkokulu öğrencisi Ahmet Sami Çiftçi, ortaokullarda Çınarcık Hüdaverdi Aydın Ortaokulu öğrencisi Muhammed Hamza Çakır ve liselerde Çınarcık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Sıla Aydemir birinci oldu.
Görsel eser kategorisi ilkokullarda ise Merkez Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencisi Yıldız Elif Gül, ortaokullarda Merkez Samanlı Rabia Şenevcan Ortaokulu öğrencisi Berfin Yıldırım ve liselerde Çiftlikköy Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Sarıcan birinciliği elde etti.
Yarışmada başarı gösteren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz tarafından takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.