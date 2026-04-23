Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yalovalı berberden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı

        ⁠Yalovalı berberden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı

        Yalova'da bir berber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gelen çocukların tıraşını ücretsiz yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ⁠Yalovalı berberden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı

        Yalova'da bir berber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gelen çocukların tıraşını ücretsiz yapıyor.

        Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren Mehti Kabak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz tıraş yapacağını duyurmasının ardından işyerine çok sayıda çocuk geldi.


        Kabak, gazetecilere, yaklaşık 200 çocuğu tıraş edeceklerini belirterek, "İnşallah bu davranışımız başkalarına da örnek olur. Gördüğünüz gibi şu an yetişemiyoruz. Bayağı yoğun. Aramalar, telefonlar susmuyor. İnşallah herkes bizim gibi duyarlı olur." dedi.

        Yeğenini tıraş için salona getiren Serkan Kabak ise "Güzel bir uygulama. Hepimizin bildiği gibi çok üzücü olay oldu. 23 Nisan olması sebebiyle de böyle bir organizasyon yapılması gerçekten çok güzel oldu. Umarım her 23 Nisan'da çocuklarımız güler. Böyle acı olaylar olmaz. Sıra bulmak biraz zor ama bekleyeceğiz artık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

