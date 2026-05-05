        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalovalı ilkokul öğrencileri tasarladıkları dron ve robotla madalyalar kazandı

        Yalova'da öğrenim gören ilkokul öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda biri altın iki madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Yalova'da teknolojiye merakı olan ve bu alanda çalışma yapmak isteyen öğrencilere hizmet veren bir akademide eğitim alan 9 yaşındaki Battal Atakan Taşal ve 9 yaşındaki Batuhan Keskin ile 8 yaşındaki Melih Burak Hanay'dan oluşan Teknoakademi takımı, 22-26 Nisan'da 22 ülkeden 625 takımın katılımıyla Antalya'daki Avrasya Şampiyonası'nda katıldı.

        "Dron ralli" ve "çizgi izleyen" kategorilerinde yarışan Teknoakademi takımı biri altın, diğeri bronz olmak üzere iki madalya elde etti.

        Öğrenciler, bu yıl gerçekleştirilecek TEKNOFEST ve İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Fibonacci Robot Olimpiyatları'na katılıp başarılarını sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

        - "Disiplinli çalışmanın karşılığını alıyorlar"

        Öğrencilerin eğitim aldığı akademinin müdürü Hatice Şener, AA muhabirine, Antalya'da 22 ülkeden takımların katıldığı Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda "dron ralli" kategorisinde altın madalya, "çizgi izleyen"de bronz madalya kazandıklarını söyledi.

        Kurumda öğrencileri başarı ve meslek edindirme odaklı çalıştırdıklarını belirten Şener, "Öğrencilerimiz disiplinli çalışmanın karşılığını alıyor. Hedefimiz uluslararası platformlarda daha büyük başarılar elde etmek." dedi.

        Şener, teknoloji eğitimine erken yaşta başlanmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin kontrollü şekilde teknolojiyle buluşturulması gerektiğini vurguladı.

        - "Başarılı olmak için çalışmak gerekli"

        Öğrencilerden Taşal da başarılı olmak için çok çalıştıklarını belirterek, "Başarılı olmak için çalışmak gerekli. Eğer istediğiniz yere yönelmek istiyorsanız, kendi başınıza değil, bir kulübe gitmeniz daha faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

        Takımın üyelerinden Melih Burak Hanay da ödül töreninde isimleri okununca mutlu olduklarını dile getirdi.

        Madalya kazanan takımın diğer üyesi Batuhan Keskin de başarının anne ve babalarının verdiği emeklerle geldiğini vurguladı.

        Velilerden Deniz Salamcı Taşal da çocukların ilgi alanlarına göre yönlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Onlara hedef dayatmak yerine doğru ortamı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Velilerden Zeynep Hanay ise oğlunun katıldığı şampiyonayla önemli deneyim kazandığına değinerek, çocuğunun yer aldığı takımın madalya kazanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

