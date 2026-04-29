Akdağmadeni ilçesinde iki mevsimin güzelliği bir arada yaşanıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaylalarda kış ve ilkbahar mevsimleri bir arada yaşanıyor.



İlçeye bağlı Nalbant bölgesindeki yaylalarda, havaların ısınmasıyla doğa yeniden canlanmaya başladı.



Bölgede yer alan Büyük Kefenli, Küçük Kefenli, Aylıburun ve Şirin yaylalarında kar örtüsü yavaş yavaş erirken, yüksek kesimlerde de kışın etkisi sürüyor.



Yaklaşık 2 bin 100 rakımlı bölgelerde ise havaların ısınmasıyla açan çiçekler doğayı renklendirdi.



