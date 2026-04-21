        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Astronot Tuva Cihangir Atasever, Yozgat'ta öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Bozok Üniversitesince düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programına katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu süreci ve deneyimleri hakkında bilgi verdi.

        ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin bilgiler de paylaşan Atasever, konuşmasında, Türkiye'nin gelecek yıllarda iki farklı görevle Ay'a erişmeyi planladığını dile getirdi.

        Atasever, şunları kaydetti:

        "Bunlar insanlı görevler değil henüz. Robotik misyonlar gerçekleştireceğiz. İlk Ay görevimizde kendi geliştirdiğimiz bir uzay aracını dünyanın yörüngesine yerleştireceğiz. Daha sonra yörünge irtifasını yavaş yavaş artırıp kendimizi ay transfer yörüngesine sokacağız. Akabinde Ay'ın yörüngesine yerleşip bütün bu yolculuk esnasında uzay aracının üzerinde bulunan çeşitli ölçüm ekipmanlarıyla Dünya ve Ay arasında uzay boşluğunda ve Ay yüzeyinde bilimsel veriler üreteceğiz."

        Konuşmanın ardından Atasever, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Program, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ın Atasever'e hediye takdimiyle sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tunceli Valisine 5 suçtan tutuklama talebi
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 şüpheli yakalandı
        Ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 şüpheli yakalandı
        Yozgat'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programı düzenlendi
        Yozgat'ta "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programı düzenlendi
        Yozgat'ta tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Yozgat'ta tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
        Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta tırın çarptığı yaya öldü
        Yozgat'ta tırın çarptığı yaya öldü