        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Bozok Film Festivali kapsamında jüri üyeleriyle söyleşi gerçekleştirildi

        Yozgat Valiliği ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4. Bozok Film Festivali, jüri başkanı ve jüri üyeleriyle gerçekleştirilen söyleşilerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde kısa film yarışmasının jüri başkanlığını yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk ile jüri üyeleri Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can ve Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal, Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal "Senaryo Yazımı ve Karakter İnşası" konulu söyleşisinde öğrencilere senaryo yazım süreci, karakter oluşturmanın temel unsurları ve hikaye kurgusuna ilişkin bilgi verdi.

        Senaryoda derinlik oluşturmanın karakterin iç dünyasını güçlü şekilde kurmaktan geçtiğini aktaran Ünal, karakterin detaylı şekilde oluşturulmasının hikayeyi yazmayı kolaylaştırdığını ifade etti.

        Senaryo yazımında yapılan en büyük hatalardan birinin de yazarın kendisini ana karaktere dönüştürmesi olduğunu belirten Ünal "Şu hatayı yapmayın arkadaşlar, ana karakter siz değilsiniz. İlk filmini çekenlerin çoğu, kendinden hareket etmeye ya da kendisini yazmaya çalışıyor. Kendinizden, anne babanızdan ilham alabilirsiniz ama senarist sizseniz, kendinizi ana karakter yapmayın çünkü bir yerde kendinize sansür uygularsınız." dedi.

        Söyleşi sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk, bu tür festivallerde entelektüel ve sanatsal coşkuyu öğrencilerle birlikte yaşamanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışması hakkında değerlendirmede bulunan Öztürk, "Öğrenciler çağımızın meselelerini, insani ilişkilerle ilgili meseleleri son derece sosyolojik ve hatta felsefi bir gözlemle görebilmişler. Bunu da sinemanın gerçekten özgün imkanlarıyla sunabilmişler. Özellikle ilk üç kategori içerisinde değerlendirdiğimiz filmler sadece Türk sineması açısından değil, bana göre dünya sineması açısından da ilginç imajlar sunmakta. Bu tür imajların üretilmesinin gençlere bambaşka farklı imajlar üretme anlamında da katkı sunacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can ise festivallerin öğrencileri, yönetmenler, akademisyenler ve sinema sektörüyle bir araya getirdiğini belirtti.

        Can, öğrencilere daha fazla kitap okumaları, kısa film ve belgesel film izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Söyleşi, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

