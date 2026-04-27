Çekerek Barajı'nın doluluk oranının artması balıkçılara umut oldu

Yozgat'ta Çekerek Barajı'nın yağışlarla doluluk oranının artması balık üreticilerini sevindirdi.



Kuraklık nedeniyle geçen yıl doluluk oranının yüzde 20,6'ya kadar düştüğü Çekerek ilçesindeki barajda, son yağışlarla doluluğun yüzde 60,6'ya yükselmesi, üreticilerin balık sağlığı ve yemleme süreçlerinde yaşadığı sorunları büyük ölçüde giderdi.



Balık üreticileri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yavru balıkları kafeslere bırakırken, belirli boya ulaşan balıkları da ayrı kafeslere alarak üretim sürecini devam ettiriyor.



Bölgede yaklaşık 11 yıldır balıkçılık yapan Adnan Yılmaz, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle su derinliği 25 metreye kadar düşen barajda son yağışlardan sonra seviyenin yaklaşık 70 metreye kadar çıktığını söyledi.



Yılmaz, sezon hazırlıkları kapsamında baraja yaklaşık 500 bin yavru balık bıraktıklarını ve boylama işlemlerini sürdürdüklerini ifade etti.



Barajda sadece yetiştiricilik değil, avcılık faaliyeti de yürütüldüğünü belirten Yılmaz, sazan ve tatlı su kefali gibi türlerde su seviyesinin düşmesiyle hastalıkların görüldüğünü anlattı.



Su seviyesinin azalmasının üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:





"Biz alabalık ve somonlarda istediğimiz gibi yemleme yapamıyorduk. Su seviyesi aşırı düştüğünden dolayı alttaki kirli su yüzeye vuruyordu. Dolayısıyla düzenli yemleme ve üretim yapamıyorduk ama bunu da inşallah suyun çoğalmasıyla birlikte aşmış olacağız. Şu anda suyun artmasıyla birlikte oksijen seviyesi yükseldi, sıcaklık dengelendi. Bu durum hastalıkları tedavi edecek diye düşünüyoruz."



Yılmaz, tesisin yaklaşık 225 ton balık üretme kapasitesine sahip olduğunu ve bunu tam kapasiteyle gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



