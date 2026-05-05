        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı infografik yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı infografik yarışmasının ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yarışmadaki amaçlarının unutulanı hatırlatmak, görünmeyeni görünür kılmak ve tarihin tekerrür etmemesi için toplumsal hafızayı tazelemek olduğunu söyledi.

        Yaşar, etkinliğe katkı sunan düzenleme kurulu, jüri ve paydaşlara teşekkür ederek, yarışmaya katılan gençleri kutladığını ve ödül alanları tebrik ettiğini kaydetti.

        Program kapsamında moderatörlüğünü eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un yaptığı panele, Anayasa Mahkemesi Raportörü ve Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Gedik, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yakup Levent Korkut ile TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü Dış Haberler Birimi'nden Yahya Kurtkaya katıldı.

        Katılımcılar, öğrencilere dünyada yaşanan soykırımlar ve Gazze hakkında bilgiler aktardı.

        Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye girenlere ödülleri Vali Mehmet Ali Özkan tarafından verildi.

        Yarışmada, AA grafikerlerinden Kıdemli Grafiker Yasin Demirci "Ruanda Soykırımı" adlı çalışmasıyla birinci, Deniz Yılmaz "Hiroşima ve Nagazaki" konulu eseriyle ikinci, AA Yardımcı Grafiker Bedirhan Demirel ise "Çerkes Soykırımı 1864" adlı çalışmasıyla üçüncü oldu.

        Programda, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Savaş Temalı Fotoğraflar" sergisine de yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

