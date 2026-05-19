Eşiyle topladığı eski eşyaları köy evinde sergiliyor

SAİT ÇELİK / MEHMET DOĞAN - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Nazlı Ertekin, eşiyle birlikte yıllardır topladığı eski eşyaları evi ve bahçesinde sergiliyor.



Muammer Ertekin ile 1983 yılında hayatını birleştiren 3 çocuk, 9 torun sahibi Ertekin, eski eşya merakı nedeniyle çevresinden ve farklı şehirlerden, gaz lambası, fener ve çeşitli ev eşyalarının arasında bulunduğu antikaları toplamaya başladı.



Ailesiyle yaşadığı Fransa'dan 2015'te ülkeye dönüş yapan Ertekin, geçen yıl vefat eden eşinin de desteğiyle yıllar içinde topladığı eski eşyaları, yaşadığı Derekemal köyündeki iki katlı evinin odaları, bahçe ve bahçe duvarı ile kameriyesinde sergiliyor.



- "Bu eşyaları Türkiye'nin dört bir yanından topladık"



Nazlı Ertekin, AA muhabirine, antika eşyaların kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.



Eski eşyalarla evini adete bir müzeye dönüştürdüğünü belirten Ertekin, "Bu eşyaları çok seviyorum. İki katlı evimin her tarafında antika eşyalar var. Kameriyemde de bahçemde de bunlar var. Onları kullanmayı çok seviyorum." dedi.



Ertekin, antikaların her birini özenle temizlediğini dile getirerek, "İnsanlar bana bu antikaları nasıl bulduğumu soruyor. Onlarla adeta çocuğum gibi ilgileniyorum. Bu eşyaları Türkiye'nin dört bir yanından topladık." ifadelerini kullandı.



Her birisinin ayrı bir hikayesi olduğunu anlatan Ertekin, "Bu eşyaların hiçbiri tek bir yerden alınmadı. Hepsinin ayrı bir anısı var. Ben de onların anılarıyla yaşamayı seviyorum. Mesela bu lambam, bu fenerim yaklaşık 100 yıllık. Her birini farklı yerlerden aldık. Hepsi benim için çok değerli." diye konuştu.



Görenlerin şaşırdığını ve ilgi gösterdiğini aktaran Ertekin, eşinin vefatının ardından antika toplamaya ara verdiğini sözlerine ekledi.







