        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Eski TBMM Başkanı Çiçek ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta okul açılışlarına katıldı

        Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta iki ayrı okulun açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından Sorgun ve Yerköy ilçelerine yaptırılan okulların açılış programlarına katılmak üzere kente geldi.

        Yozgat Valiliği ile Yozgat Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Çiçek, buradaki konuşmasında, TOBB'un kente 5 okul kazandırmakta olduğunu, bu durumun Yozgat'a verilen önemi göz önüne serdiğini belirtti.

        Hisarcıklıoğlu ise ileriki bir tarihte yine okul açılışı kapsamında Boğazlıyan ve Şefaatli ilçelerini ziyaret edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Yozgat geniş tarım arazisine sahip bir kenttir. Mercimek, pancar, buğday, arpa üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Geniş Bozok Yaylası hayvancılık için ideal bir ortam sunmaktadır. Yozgat sadece bir tarım şehri olmaktan çıkarılarak sanayi şehri kimliğine de yavaş yavaş geliyor. Ben 20 sene önce geldiğim zaman burada bir tane OSB vardı. Şimdi 3'e çıkmış. 2 OSB'de yapım aşamasında. Bu aslında Yozgat'ın nereye doğru evrildiğinin en somut göstergesidir."

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Yozgat'ın tarım, sanayi ve turizmi bir arada barındıran istisnai bir kent olduğunu belirterek, "Bu duruşta önemli olan insan dokusu ve gayreti. Bunun yanı sıra tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize olan himayesi, bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın müthiş desteği bizi daha güçlü kılıyor." dedi.


        Çiçek ve Hisarcıklıoğlu, Sorgun ilçesinde TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, Yerköy'de ise anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülere para cezası
        Yozgat'ta ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülere para cezası
        Yarım asırdır her gün bulmaca çözüyor
        Yarım asırdır her gün bulmaca çözüyor
        Yozgat'ta kazada kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Yozgat'ta kazada kafasını kaldırıma çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Yozgat'ta devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Yozgat'ta devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Çekerek Barajı'nın doluluk oranının artması balıkçılara umut oldu
        Çekerek Barajı'nın doluluk oranının artması balıkçılara umut oldu
        Yozgat'ta "dur" ihtarına uymayan 2 sürücüye 582 bin 431 lira ceza kesildi
        Yozgat'ta "dur" ihtarına uymayan 2 sürücüye 582 bin 431 lira ceza kesildi