        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Gelingüllü Barajı'nda eski yerleşim yerleri yeniden sular altında kaldı

        Gelingüllü Barajı'nda eski yerleşim yerleri yeniden sular altında kaldı

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nda geçen yıl kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan eski yerleşim yerleri, yağışların ardından doluluğun yüzde 60'a ulaşmasıyla yeniden su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Sulama amaçlı 1994'te hizmete açılan ve yıllarca bölgedeki tarım ile balıkçılığın can damarı olan Gelingüllü Barajı, 20 bin 474 hektarlık arazinin sulanmasına katkı sağlıyor.

        Kuraklık nedeniyle su seviyesi geçen yıl yüzde 9'a kadar düşen barajda gün yüzüne çıkan eski okul, belediye binası, mezarlıklar ve çeşitli yapılar, yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

        Suyun çekilmesiyle barajda gün yüzüne çıkan eski yapıları görünce anılarını tazeleyen bölge halkı, yerleşim yerlerinin yeniden su altında kalmasıyla sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, kentte son yağışlarla bazı barajların yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

        Kentte artan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırdığına dikkati çeken Özkan, "Gelingüllü Barajı, Yozgat'ın önemli sulama alanlarından biridir. Son yağışlarla doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Bir kısım barajlarımızda da artan su miktarı ile arkadaşlarımızın kontrollü tahliye işlemleri devam ediyor. Çok şükür, şu ana kadar ciddi manada bir taşkın yahut sel zararıyla karşılaşmadık." dedi.

        Özkan, vatandaşlara uyarılarda bulunarak dere yataklarının işgal edilmemesini, alanların tarlaya ve bahçeye dönüştürülmemesini istedi.

        Gelingüllü Barajı'nın göçmen kuşlara da ev sahipliği yaptığını anımsatan Özkan, "Yozgat olarak göçmen kuşların geçiş noktasıyız, konaklama alanıyız. Bunlardan birisi de Gelingüllü Barajı'mız. Gelen kuş türleri artmaya başladı. Bu noktada da arkadaşlarımızdan ve hemşehrilerimizden hassasiyet bekliyoruz. Onlar, bizim misafirlerimiz ama aslında onlar ev sahibi, bizler misafiriz." diye konuştu.

        - "Su çekilince mezarları yeni mezarlığa taşıdık"

        Esenli köyü sakinlerinden Süleyman Sipahi de emekli olduktan sonra yaz aylarında köye geldiğini söyledi.

        Yaklaşık 5 yıldır su seviyesinin düşmesinden dolayı barajın karşısına geçebildiklerini anlatan Sipahi, "Ortaya çıkan okulun, belediye binasının içine kadar girebiliyorduk. Bu yıl Allah'a çok şükür iyi yağış oldu, su seviyesi yükseldi. Annemin, babamın mezarı suyun altında kalmıştı. Su çekilince mezarları yeni mezarlığa taşıdık. Bu sene su seviyesi çok yükseldi, bu duruma çok seviniyoruz. Allah çiftçimizin ürünlerine bereket versin." ifadelerini kullandı.

        Köyde yaşayan Ertuğrul Saraç da suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski belediye, cami ve yerleşim yerlerine gittiklerini belirterek, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle eski yapıların tekrar su altında kaldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

