        Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası, Yozgat'ta sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

        Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası, Yozgat'ta sona erdi.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 19 ilden 472 sporcu katıldı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Yozgat Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur tarafından verildi.

        Erkeklerde 55 kiloda Bahri Söyler, 65 kiloda Şaban Kızıltaş, 70 kiloda Yusuf Tosun, 75 kiloda Cebrail Bolat, 80 kiloda Ramazan Özyavuz, 85 kiloda Emre Akkaya, 90 kiloda Samet Yaldıran, 105 kiloda Faruk Dizikara, 125 kiloda Ömer Yavuz ve Ahmet Polat birinci oldu.

        Kadınlarda ise 55 kiloda Mihriban Sayıcı, 60 kiloda Zeynep Yonsuz, 65 kiloda Nesrin Günay, 70 kiloda Esma Dilek Karakor, 75 kiloda Esma Gaspak, 85 kiloda ise Ebrar Yüksek ve Güler Yağmur Türkoğlu birinciliği elde etti.

        Takım sıralamasında erkeklerde Kahramanmaraş birinci, Yozgat ikinci, Antalya üçüncü olurken, kadınlarda Yozgat birinci, Samsun ikinci, Antalya üçüncü oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Sorgun'da Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurulu yapıldı
        Yozgat'ta aile içi iletişimin şifreleri masaya yatırıldı
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta 5 okula 2 bin kitap desteği
        Yozgat'ta uyuşturucu yetiştirme düzeneği ve uyuşturucu madde ele geçirildi
        Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı