        Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar ve Erkekler Turnuvası, Yozgat'ta başladı.

        Giriş: 29.04.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 19 ilden 472 sporcu katıldı. Çeşitli yaş ve kilo kategorilerinde yapılan karşılaşmaların şampiyonları yarın belli olacak.

        Müsabaka öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın spora son derece uygun bir nesle ve coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

        Geçen aylarda Yozgat'ın çeşitli spor dallarına ev sahipliği yaptığına değinen Özkan, "Bugün de burada Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzla birlikte milletimizin kadim sporu mas güreşini Yozgat'ta gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin her ilinden, her yöresinden gelen gençlerimiz var. Yarışmada tüm sporculara başarılar diliyorum. İnşallah biz Yozgat'ı, sadece tarımda, sadece sanayide, sadece turizmde değil, sporda da öne çıkartacağız." dedi.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus ise Yozgat'ta olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Türkiye Mas Güreşi Büyük Kadın ve Erkekler Şampiyonası'nı ilk kez burada gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Turus, mas güreşinin Orta Asya ve Türkistan kökenli yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, bu sporun gelecekte olimpiyat oyunlarına da dahil edileceğine inandığını, artan ilgiyle sporun Türkiye genelinde yaygınlaştığını dile getirdi.

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan olaylara dikkati çeken Turus, spora, sanata ve kültüre bakış açısının daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Geleneksel sporların rekabetten çok dostluğu, hırstan çok kardeşliği öncelediğini vurgulayan Turus, "Kardeşliği ve hoşgörüyü oluşturmak için bir altyapı oluşturuyoruz. Kardeşliğin şehri Yozgat'ta biz geleneksel sporlarımızla kardeşliğin temelini atmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı buralarda yetiştireceğiz. Çocuklarımızı ekran bağımlılığından uzaklaştırıp sahalara yönlendirmemiz ve geleneksel değerlerimizle yetiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Turus, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nda çocukların geleneklerine sıkı sıkı bağlanabileceği bütün işlerde öncü olmaya devam edeceklerini belirterek bu vizyonun altyapısını oluşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Yozgat Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Hopur da turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

