Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, Yozgat'ta öğrencilerle buluştu

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişim Ofisi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Aslan, gençlerin sorularını yanıtladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, gençlere sadece meslek sahibi olmanın değil, karakterli ve ülkesine faydalı birey olmanın da önemli olduğunu, gençliğin mücadele, azim ve vazgeçmeme iradesiyle şekillendiğini anlattı.



Gençlerin yoğun bilgi akışı içerisinde yönünü kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bilgi var ama istikamet yoksa o bilgi insanı ileri götürmez. Gençlerimiz önce kim olduğunu, ne olmak istediğini bilmeli. Hayat sadece diploma almak ve iş bulmaktan ibaret değildir." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin geçmişte önemli mücadelelerden geçtiğini belirten Aslan, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.



Aslan, konuşmasının sonunda gençlere disiplinli çalışmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve üretime odaklanmaları tavsiyelerinde bulundu.



Hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren programa, Genel Başkan Yardımcıları Ali Bilgin, Halil Turan, Ramazan Gün ile Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin de katıldı.

