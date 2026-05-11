Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürü Bozkurt, polislere selam veren çocukları ziyaret etti

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozkurt, polisleri selamlayan öğrencileri okulda ziyaret etti.



İlçede emniyet aracını görünce selam duran çocukları fark eden polisler, çocuklarla bir süre sohbet etti.



Araç kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Bozkurt, trafik polisleriyle birlikte öğrenciler İlker Efe Metin ve İsa Metin kardeşleri eğitim gördükleri Şehit Osman Gazi Çetingöz İlkokulu'nda ziyaret etti.



Sınıfta polislik mesleği ve trafik kurallarını anlatan Bozkurt, çocuklara çeşitli hediyeler verip, polis aracına bindirdi.





Bozkurt, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

