Sorgun 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Gebe İzlem Odası yenilendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Gebe İzlem Odası yenilendi.



Anne adaylarının eğitimlerini daha verimli ve konforlu ortamda sürdürebilmeleri amacıyla Gebe İzlem Odası yenilenerek daha işlevsel hale getirildi.



Yenileme çalışmalarıyla anne adaylarının eğitimlere katılımının artırılması ve eğitim süreçlerine olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.



İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, yapılan düzenlemeler kapsamında eğitim alanında fiziki iyileştirmeler gerçekleştirildiğini, kullanılan eğitim materyalleri ile ortam düzeninin yeniden planlandığını söyledi.



Türkön, gebe izlem odaları ve gebe okullarının anne ve bebek sağlığının korunması, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve toplum sağlığının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.



