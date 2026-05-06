        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Sorgun İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

        Sorgun İlçe Güvenli Kurulu Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı.

        Kaymakam Canpolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekti.


        ​​​​​​​Toplantıda mevcut uygulamaları değerlendirdiklerini ifade eden Canpolat, "İlçede huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmesi gerekir." dedi.

        Toplantıya, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

