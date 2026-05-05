Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı

Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin ve personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.



Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda verilen eğitimin ardından bahçede yapılan tatbikatta, öğrencilerin ve personelin okulu hızlı ve güvenli şekilde tahliye etmesi sağlandı.



İtfaiye ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen tatbikat sırasında ekipler, farklı yangın türlerine karşı uygulanması gereken müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi.



Görevliler, sıvı ve katı yakıt yangınları ile mutfak tüpü gibi evsel kazalara karşı nasıl doğru müdahale edileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



Tatbikat, itfaiye ekiplerinin kullandığı teknik ekipmanların tanıtılmasıyla tamamlandı.

